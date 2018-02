Zzp’ers zien af van personeel

Zzp’ers die wel werknemers in dienst hebben, groeien uiteindelijk door naar een mkb-bedrijf, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

1,16 miljoen zzp’ers

Het aantal geregistreerde zzp’ers groeide in de afgelopen vijf jaar met 31% naar 1,16 miljoen. Vorig jaar nam het aantal fulltime zzp’ers met 5% toe tot 927.319. Het aantal parttime zelfstandigen, die minder dan 15 uur per week in hun bedrijf steken, groeide met 7% tot 235.243.

De meest voorkomende sectoren waarin zzp’ers starten zijn de zakelijke dienstverlening (organisatie- en adviesbureaus), de bouw (woning- en kantorenbouw), gezondheid (thuiszorg), detailhandel (internetwinkels) en cultuur, sport en recreatie (veel nieuwe schrijvers en podiumkunstenaars). Verder is er een sterke toename van het aantal startende fulltime en parttime zzp’ers in de koeriers- en goederenvervoer.

Nieuwe producten en diensten

Uit het onderzoek blijkt verder dat vernieuwing een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de omzet. Zowel productinnovatie, het betreden van nieuwe markten en het toepassen van technologische vernieuwingen hebben een positieve invloed op de omzetontwikkeling.

Bijna de helft (45%) van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Van deze groep vernieuwers heeft de helft deze nieuwe producten of diensten voornamelijk zelf ontwikkeld.