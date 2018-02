Cubaanse sigaren in trek bij Nederlanders

De verkoopwaarde is met plus 31,9% nog sterker gegroeid, dankzij de enorme vraag naar het topmerk Cohiba.

Directeur Tony Hoevenaars van Cubacigar in Overijse (België), de exclusieve importeur voor de Benelux van Cubaanse longfillersigaren, is zeer tevreden. ,,De Nederlandse markt is – samen met de taxfree verkopen - de motor achter de groei in de Benelux, die in totaal 8% bedroeg.”

Cuba heeft in het recente verleden wat mindere oogstjaren achter de rug, waardoor er een tekort aan vooral dekbladeren voor de grote, dure sigaren is ontstaan en toplijnen als Behike en Siglo VI van Cohiba amper te koop waren.

Topjaar

,,De afgelopen twee jaar ging het al beter. De sigarenplantages zijn gespaard gebleven bij de recente stormen. En dit jaar wordt absoluut een topjaar, de beste oogst in 12 jaar. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit”, aldus Hoevenaars, die zijn cijfers vandaag officieel bekend maakt op het twintigste Festival del Habano in Havana.

,,De grotere formaten zoals Behike en Siglo VI blijven tot eind dit jaar heel beperkt leverbaar, maar daarna worden de tekorten snel ingelopen. Eigenlijk zouden we hierna nog twee goede oogstjaren moeten hebben om alle voorraden aan te vullen en een buffer op te bouwen.”

Hoevenaars verklaart de enorme groei in verkoopwaarde door de vraag naar de duurdere longfillersigaren (gerold van hele bladeren). ,,Gelimiteerde edities en speciale edities voor Nederland zoals de Gloria Cubana platinum edition, met bovengemiddelde prijzen, doen het naast Cohiba erg goed.”

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs van een Habano (de officiële naam voor een Cubaanse longfiller) ligt rond de 11-12 euro in Nederland.

,,Maar wij verkopen natuurlijk ook veel wat goedkopere longfillers”, aldus de Cubacigar-directeur.

Volgens hem heeft de introductie van de ‘Habano Specialist’ – een kwaliteitslabel dat sigarenverkopers met o.a. studie moeten verdienen om de Cubaanse longfillers te mogen verkopen - een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de Nederlandse longfillermarkt.

Hoevenaars is blij met het besluit van het Openbaar Ministerie eind vorige week om de tabaksindustrie niet strafrechtelijk te gaan vervolgen.

Roken in horeca

,,Dat is mooi. Laten we hopen dat er nu ook een kentering komt in die vreemde uitspraak om het roken in de horeca helemaal te verbieden. Het is toch van de gekke dat een paar niet-rokers dat voor elkaar dreigen te krijgen. Het gaat om volwassen mensen die volwassen beslissingen nemen en in een rookruimte niemand tot last zijn. Zeker mensen die genietend roken.”

Habanos SA, de wereldwijde distributeur van Cubaanse sigaren, maakte over 2017 een omzetstijging bekend met 12% tot 500 miljoen dollar.

Habanos schat 70% marktaandeel te hebben van de wereldwijde longfillermarkt, exclusief de VS waarvoor nog steeds een handelsembargo geldt.