Huizenbezitter niet meer veilig bij VVD

Ook de VVD, die geen gelegenheid onbenut laat om zich als ’lage lasten’-partij te profileren, heeft zich de laatste vier jaar schuldig gemaakt aan forse belastingverhogingen op lokaal niveau. Zelfs de onroerendezaakbelasting – de heffing speciaal voor mensen met een koopwoning – is door de liberalen niet in toom gehouden. In gemeenten met een VVD-bewind steeg de ozb zelfs iets harder dan gemiddeld. De liberalen moeten niet alleen hun meerdere erkennen in D66, maar ook in GroenLinks.

Hoe hoog zijn de lokale lasten per inwoner in veranderd sinds 2014?

In dit verkiezingsjaar laat de meeste colleges de lokale lasten maar zachtjes oplopen, maar er zijn uitschieters, constateert de Vereniging Eigen Huis vanochtend. Zo betalen Voorschotenaren dit jaar liefst 105 euro meer dan in 2017, een stijging van 27 procent. Ook in de Beemster (+20%) en in Heerlen (+17%) worden er voor de stembusgang bepaald geen cadeautjes uitgedeeld.

Grootste daler is dit jaar Gouda, met 19% lagere woonlasten. Dat mocht ook wel: de Zuid-Hollandse gemeente staat over vier jaar gemeten wel degelijk aan kop voor wat betreft de stijging van de rioolheffing.

Waddeneilanden

Bewoners van de Waddeneilanden betalen dit jaar de hoogste lasten aan hun gemeentebestuur. Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland bezetten landelijk de plekken één, twee en vier van de ranglijst. Het goedkoopst wonen is het in de gemeente Binnenmaas. De plaats onder de rook van Rotterdam heft dit jaar 259 euro per inwoner. In het naburige Cromstrijen en Strijen, ook op het eiland Hoeksche Waard, horen de gemeentelijk lasten bij de laagste van Nederland.

Wat betaalt u dit jaar aan gemeentelijke lasten?