Rentevreugde jaagt beurs richting record

De AEX-index klimt kalm richting de recordstand van 576 punten. De hoofdgraadmeter aan Beursplein 5 noteert na een uurtje handelen 573,3 punten, een plus van 0,1%. De Midkap-index wint zelfs 0,5% en gaat naar 810,1 punten. Ook elders in Europa kleuren de borden overwegend groen: de DAX in Frankfurt wint 0,2%, de Franse CAC-40 krijgt er 0,1% bij. De FTSE100 wint in Londen marginaal.

In Azië sloot de Japanse Nikkei-index vannacht 0,3% hoger. verloor de Hang Seng in Hongkong 0,2% en liet de Shanghai Composite 0,5% achter. De Amerikaanse beurzen blijven vandaag dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag, maar sloten gisteravond na een verkorte handelssessie op recordhoogte.

Renteverlaging

Morgen volgt in de VS het officiële banenrapport van juni, en als de voortekenen niet bedriegen gaan die cijfers tegenvallen. Dat zou de centrale bank Fed ertoe kunnen bewegen om de rente te verlagen, en dat is dan weer goed nieuws voor verzekeraars – ook in Nederland. Aegon loopt op de zaken vooruit en gaat aan kop in de AEX met +1%. ASR krijgt er 0,4% bij, NN wint 0,9%. ABN Amro wint 0,4% en ING stijgt 0,9%.

Bij de grote stijgers staat ook ArcelorMittal. Dat bedrijf ziet de ijzerertsprijs omlaag gaan, en stijgt zelf 0,9%.

Ook vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield heeft met +0,9% een vliegende start. Zwaargewicht Shell wint 0,3%, Unilever staat 0,5% lager. Wolters Kluwer beleeft vooralsnog een baaldag, met een 1,6% lagere koers. Het bedrijf heeft een slecht rapport gekregen van de analisten van Exane.

PostNL

In de Midkap-index bungelt TomTom onderaan. De navigatiespecialist kreeg een adviesverlaging aan de broek van Kepler Cheuvreux, en raakt 2,1% kwijt. PostNL is de grote winnaars tot nu toe met +2,8%, kunstmestmaker OCI klimt 1,9%, Corbion krijgt er 1,4% bij.

RoodMicrotec maakte vanochtend jaarcijfers bekend. Die worden bepaald niet gewaardeerd: het aandeel van het technologiebedrijf raakt 2,2% kwijt. Op de lokale markt is Beter Bed aan de beterende hand: het aandeel vliegt ruim 9% omhoog na de ineenstorting van afgelopen maandag. Tegelijkertijd verlaagt KBC het advies voor de beddenverkoper.