Wall Street sluit met stevige winst

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 25.709,27 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 2779,60 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 1,2 procent tot 7421,46 punten.

De Fed benadrukte in zijn halfjaarlijkse publicatie de positieve geluiden over de Amerikaanse economie en de verwachtingen voor de inflatie. Signalen over een op de beurzen gevreesd agressiever rentebeleid dit jaar bleven uit. Wel wordt nog angstvallig uitgekeken naar de eerste openbare optredens van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag.

Wapenhandelaren

Bij de bedrijven vielen onder meer winsten op in de techbranche. Zo stegen Apple, Intel en Microsoft 1,5 tot 2,9 procent. Wapenhandelaren hadden het juist moeilijk door de negatieve publiciteit voor wapenlobbyorganisatie NRA, volgend op een schietpartij op een school. American Outdoor Brands en Sturm Ruger verloren tot 2,9 procent.

Pakketbezorger UPS won verder 2,3 procent. Het bedrijf maakte bekend 1,7 miljard euro compensatie te willen van de Europese Unie, na de mislukte overname van het Nederlandse TNT Express in 2013.

Boekenonderzoek

Chipproducent Qualcomm noteerde een plus van 5,8 procent. Qualcomm zou Broadcom (min 0,3 procent) hebben gemaand om met concrete voorstellen te komen voor aan de onderhandelingstafel en stelde een boekenonderzoek voor. Broadcom liet weten te twijfelen aan de oprechtheid van Qualcomm en sprak van een vertragingstactiek.

Speelgoedmaker Mattel verloor 3,4 procent. De Barbie-producent kreeg een afwaardering aan de broek.

De euro was 1,2313 dollar waard, tegen 1,2306 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 64,00 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 67,57 dollar per vat.