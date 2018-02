’Alcoholprobleem’ bij bloedbank Sanquin

Sanquin gebruikt ethanol om eiwitten te onttrekken aan het plasma. Sinds kort is Sanquin administratieplichtig voor deze ethanol. Naar aanleiding van die administratie hebben douane en belastingdienst vragen gesteld over de in- en uitgaande ethanol in de afgelopen paar jaar.

Sanquin heeft in gesprekken met douane en belastingdienst toegelicht waar precies het verbruik van ethanol in het productieproces plaatsvindt.

’Constructieve dialoog’

Sanquin spreekt van een constructieve dialoog met de Belastingdienst en de douane en bestrijdt dat zich op grote schaal onregelmatigheden hebben voorgedaan.

Consultant René van Leeuwen sluit zich hierbij aan. „Per kilo plasma heb je ongeveer twee liter alcohol nodig, dus het gaat om ongeveer 600.000 liter alcohol per jaar. Zelfs als er door medewerkers enkele liters alcohol zouden zijn gestolen, valt dat weg in het grotere geheel. Sanquin zal de productie nooit volledig kunnen verantwoorden, maar de Duitse alcoholfabriek die vervuilde alcohol weer inneemt kan behulpzaam zijn.”

