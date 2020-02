Aalberts keldert bij gure vooruitzichten

Afgelopen halfjaar had Aalberts last van inzakkende orders vanuit de automobielindustrie en andere industriële nichemarkten. Met name de materialendivisie had daar last van en presteerde slechter dan veel analisten hadden verwacht.

Hoewel de orderintake in deze sectoren na de daling de laatste maanden weer aan het stabiliseren was, zien analisten in het coronavirus -dat Aalberts nergens noemde in het persbericht- een nieuwe bedreiging voor de markt.

Analist Luuk van Beek van Degroof Petercam concludeert dat Aalberts na jaren dat het goed in staat was zijn organische groei te versnellen, maar dat de marktomstandigheden er voor zullen zorgen ’het steeds moeilijker zal worden om dit groeitempo aan te houden’.

Daarvoor zal het meer en meer zijn aangewezen op acties vanuit het bedrijf zelf. Aalberts verwacht de komende jaren omzet- en winstgroei te kunnen halen door innovaties die het op de markt wil brengen, en zet in op een versnelde uitvoering van zijn strategie. Een concrete verwachting voor de resultaten gaf Aalberts echter niet af voor de komende kwartalen.