’Hogere vliegtaks jaagt passagiers naar Brussel en Dusseldorf’

Door Yteke de Jong

Met de verhoging van de vliegtaks wordt luchtvaartknooppunt Schiphol verder onder druk gezet. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Luchthavens in de grensregio’s zijn de klos door de hogere vliegtaks, die in januari stijgt met €20 naar bijna €30. In ons omringende landen is de vliegbelasting een stuk lager. De sector dringt er bij minister Kaag (Financiën) op aan om de opbrengst te investeren in schonere luchtvaart.