Kerstkoopjesjager liever vrijdag op pad dan zaterdag

Veel koopjesjagers gingen al op vrijdag op pad, in plaats van op de traditioneel altijd erg drukke laatste zaterdag voor kerst. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM (ANP) - Last minute kerstcadeautjes kopen? Dat deden Nederlanders liever al op vrijdag, dan op de zaterdag voor kerst, hoewel het nog steeds erg druk was in de winkelstraten. Maar het record van afgelopen vrijdag, toen Nederlanders bij het doen van de kerstinkopen vaker met een pas afrekenden dan ooit, is zaterdag niet gebroken.