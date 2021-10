Huren in vrije sector stijgen weer, mede door toestroom arbeidsmigranten

Per vierkante meter waren nieuwe huurders afgelopen kwartaal gemiddeld 2,5 procent duurder uit dan een jaar terug, meldt Pararius. In de voorgaande vier kwartalen ging het nog omlaag. Vooral het wegblijven van arbeidsmigranten, met name kennismigranten en expats, tijdens de coronapandemie zorgde volgens onderzoekers toen voor lagere prijzen. Door reisbeperkingen en andere gevolgen van de coronacrisis kwamen er lang veel minder arbeidsmigranten naar Nederland dan voorheen.

Expats

Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot is de expatmarkt nu weer aangetrokken. „Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging”, zegt hij in een toelichting.

Pararius merkt ook zelf dat arbeidsmigranten druk op zoek zijn naar onderkomen. „We zien aan de Engelstalige versie van onze website, Pararius.com, dat het aantal contact- en informatieaanvragen enorm is toegenomen. Dat de huurprijzen het afgelopen kwartaal weer zijn gestegen is niet meer dan logisch”, aldus De Groot

De hoofdstad is nog altijd de duurste stad om een woning te huren, komt uit de cijfers van Pararius naar voren. De huurprijzen in Amsterdam stegen het afgelopen kwartaal met 1,6 procent. Nieuwe huurders moesten er door de bank genomen 22,44 euro neertellen per vierkante meter per maand. Ook in andere grote steden als Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht stegen de huren. Van deze steden was Eindhoven met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 14,85 euro de goedkoopste stad.