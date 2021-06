Financieel

Daling bij werkloosheid zet voort: nog 3,3% zonder baan

De werkloosheid in Nederland is in mei verder afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was een maand eerder nog 3,4 procent.