Bloedbank zoekt allochtonen

De Nederlandse Bloedbank onderscheidt zich ten opzichte van buitenlandse tegenhangers door bloedgroepen veel verder door te typeren. ,,Wij beperken ons niet tot de bekende AB0, maar typeren 27 bloedgroepsystemen. Bij herhaalde transfusies met een andere bloedgroep stijgt namelijk de kans dat het afweersysteem in werking treedt”, meldt een woordvoerder.

De Bloedbank wil met specifieke wervingscampagnes vooral meer jonge mannen en allochtonen aan zich binden. ,,Wij kijken in eerste instantie naar passende media, zowel on- als offline. Bij dat laatste gaat het bij allochtonen onder meer om werving via buurthuizen. Tevens merken we dat bestaande donoren vaak nieuwe donoren aandragen. Dat ondersteunen we natuurlijk graag”, aldus de woordvoerder.

De Bloedbank verkent ook de mogelijkheden om de leeftijdsgrens te verhogen. In 2011 ging de maximale leeftijd van donoren al omhoog van 65 naar 70 jaar, omdat ouderen steeds langer gezond blijven.

