Heineken verhoogt prijzen: biertje in kroeg en super duurder

Door Pascal Kuipers

Amsterdam - In de kroeg, het restaurant of op het terras, overal wordt het bier van Heineken vanaf 1 augustus duurder. De horeca betaalt gemiddeld 5,8% meer voor de inkoop, dus dat gaat de klant merken. Ook in de supermarkt stijgen het bier en andere dranken van Heineken vanaf 1 augustus in prijs.