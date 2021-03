Half jaar ouderschapsverlof voor alle Volvo-werknemers wereldwijd, óók mannen

Daarmee rolt de de autobouwer het Zweedse model van het bedrijf uit over alle 40.000 werknemers in de negen fabrieken die Volvo Cars heeft in de wereld. Bij Volvo is zeven op de tien werknemers man. „We willen een cultuur creëren die gelijkwaardig ouderschap voor zowel mannen als vrouwen ondersteunt”, aldus Håkan Samuelsson, ceo van Volvo.

Voor de Belgen is de maatregel groot nieuws. De Volvo-fabriek in Gent is met zo’n zesduizend werknemers de grootste werkgever van Vlaanderen. Belgische mannen hebben vanuits overheidswege nu recht op drie weken ouderschapsverlof. Voor vrouwen betekent dit elf weken extra.

Volvo vult hiermee de ouderschapsregelingen die overheden hebben landelijk aan en betalen werknemers 80% van het loon door. Ondanks de kosten verwacht het Zweedse automerk dat de maatregel zichzelf terugbetaalt door middel van ’betere prestaties van het personeel en dus hogere resultaten’.

Het personeel is niet verplicht om gebruik te maken van dit recht. Volvo laat echter wel weten het gebruik van ouderschapsverlof te stimuleren. Hanna Fager, hoofd van Corporate Functions bij Volvo Cars in de Belgische krant Het Laatste Nieuws: „Als een werknemer straks pakweg twaalf weken geboorteverlof komt vragen, zullen we vragen: waarom geen 24?”

Het verlof mag ook worden opgesplitst tot drie jaar in verschillende periode tot drie jaar na de geboorte of adoptie van het kind.