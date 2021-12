Beursblog: AEX vervolgt opmars tot boven 800 punten

De AEX staat aan het begin van de middag op een aardige plus met een indexstand boven 800 punten. Daarmee krijgt de stevige opmars van de afgelopen dagen een positief vervolg. Vooral ASMI en Philips zijn in trek, terwijl Prosus en Just Eat Takeaway het zwaar hebben.