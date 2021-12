Beursblog: AEX weer op 800 punten

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX is na een vlakke opening opgeklommen tot 800 punten, een winst van 0,3%. Daarmee krijgt de stevige opmars van de afgelopen dagen een voorzichtig positief vervolg. Vooral Philips is in trek, terwijl Prosus het zwaar heeft.