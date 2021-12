Beursblog: Wall Street zet eindejaarsrally bescheiden voort

Video

Marc-Marie haalt uit naar Dionne Stax: 'Zo flirterig!'

Dionne Stax heeft Sybrand Niessen onlangs opgevolgd als presentator van Droomhuis Gezocht. Marc-Marie Huijbregts is niet te spreken over de presentatrice, zo zegt hij in zijn podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets van Tonny Media.