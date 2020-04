Ook ASR schort dividend op na oproep DNB

De verzekeraar heeft besloten om de dividendbetaling 2019 uit te stellen en het lopende aandeleninkoopprogramma voorlopig stop te zetten. Het dividendvoorstel van ASR bedroeg 1,90 euro per aandeel, waarvan 0,70 eurocent als interimdividend is uitgekeerd in 2019. Het bedrijf zegt dat het de intentie heeft om in de tweede helft van 2020 het resterende dividend te betalen en het inkoopprogramma te hervatten, mits dit past binnen het dividendbeleid en de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis. De geplande jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 20 mei gaat vooralsnog door.

ASR zegt dat het respecteren van de langetermijnbelangen van betrokkenen en aandeelhouders altijd centraal heeft gestaan bij de besluitvorming. "Onze robuuste balans en sterke operationele bedrijfsvoering hebben ons in staat gesteld om consequent onze beloften na te komen. Hoewel onze solvabiliteit en liquiditeitspositie robuust zijn gebleven, hebben wij besloten om de oproep te volgen en de dividendbetalingen en het bestaande aandeleninkoopprogramma tot nader order op te schorten", aldus topman Jos Baeten.

Afgelopen vrijdag schrapte verzekeraar Aegon ook zijn dividend naar aanleiding van de oproep van DNB.