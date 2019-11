'Corbion heeft tijd nodig'

De resultaten over het derde kwartaal waren volgens KBC iets beter dan verwacht, al werden wel de doelen voor dit jaar neerwaarts bijgesteld. Al met al blijft KBC bij zijn hold-advies op Corbion met een koersdoel van 28 euro. De bank wijst met name op de leidende positie die Corbion heeft op het gebied van melkzuren.

Volgen ING, dat ook een hold-advies hanteert op het aandeel, was de omzetgroeiverwachting van 3 tot 6 procent al uiterst ambitieus gelet op de autonome groei van 0,9 procent in de eerste jaarhelft, waar Corbion nadien op de beurs voor werd afgerekend.

ING

ING rekende voor het hele jaar op een stijging van circa 1,8 procent, waar Corbion na negen maanden 2,4 procent groei realiseerde. Daarbij wees ING ook op de sluiting van een melkzuurproductielocatie in Thailand, die de groei in het slotkwartaal van dit jaar in de weg zal zitten.

ING morrelt niet aan zijn koersdoel van 29 euro en ziet de handelsupdate van Corbian als een terugkeer naar de realiteit. Het aandeel stond vrijdag na krap een uur handelen uur 0,2 procent hoger op 25,94 euro.