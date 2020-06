Olieprijzen zakken in

Gecombineerd met de oplopende coronabesmettingen in de VS, China, India en Latijns-Amerika, en zorgen van het IMF over de wereldwijde economische groei, zakte de prijs op de termijnmarkt.

Nadat de Energy Information Administration de veel groter dan berekende voorraadopbouw voor de Amerikaanse markt meldde, werd WTI-olie 5,5% goedkoper, tot $38,15 per vat van 158,9 liter.

De internationale benchmark Brent-olie ging met 5,3% in waarde terug naar $40,39 per vat.

Het sentiment op Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen was woensdag al negatief en ging in de middag terug tot 2,2% daling van de Dow Jones-index, 1,7% afname in de Nasdaq en de S&P 500 verloor 2%.

De olievoorraden in de Verenigde Staten namen met 1,4 miljoen vaten toe in de week die eindigde op 19 juni. De week ervoor was de productie nog zo’n 1,2 miljoen vaten per dag.

Begin deze week steeg de olieprijs juist nog vanwege groeiend optimisme over het hervatten van de handelsgesprekken tussen Washington en Peking.

Bank of America bleef optimistisch over de vraag naar de brandstof bij sterk afgenomen productie in de schaliesector van Noord-Amerika: de olieprijs zal eind dit jaar volgens zijn analisten richting $40 per vat gaan, aldus de zakenbank in een actualisering van zijn marktvisie. Volgend jaar zou dat $47 per vat worden.

De prijsschommelingen van deze week doen niets af aan de trend, die positief blijft, stelt ook zakenbank JPMorgan. Zijn Wall Street-analisten zien op termijn zelfs weer een olieprijs van $100 in de termijnmarkt ontstaan.

Dinsdag kondigde het Witte Huis aan dat het bestaande milieuregels minder streng zal handhaven, om de economie te ondersteunen. Regels van de Environmental Protection Agency (EPA) zullen bedrijven in de praktijk niet langer onnodig belemmeren, aldus president Trump.