Premium Het beste van De Telegraaf

Klant vindt ’bio’ nog altijd te duur: ’Als subsidie stopt, kan boer ook stoppen’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Biologische varkenshouderij in Heino, Overijssel. Ⓒ ANP/HH

Den Bosch - De overheid wil dat we meer biologisch gaan produceren, van 4,4% nu naar 15% in 2030. Maar dan moet er wel markt voor zijn, klinkt het op de Biobeurs. En die is er voorlopig niet. „We schakelen terug omdat er niet genoeg vraag is.”