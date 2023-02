Premium Het beste van De Telegraaf

Feesten zonder kater

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Janpieter Koning (l.) met Bert de Boer. Ⓒ Foto Guus Baks

De Amsterdamse netwerkclub fCN gaf een nieuwjaarsborrel in Hofstede Meerzigt in Zoetermeer. Een eind weg, voor veel Amsterdammers. Maar omdat het zo gezellig was, en de leden uit het hele land komen, bleven zo’n 70 man ook maar hangen voor het diner.