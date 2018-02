Geen taks meer voor Fikkie

Zes op de tien gemeenten innen nog een ’blaftaks’. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Hondenbezitters hoeven in bijna de helft van de gemeenten geen hondenbelasting meer te betalen. Het aandeel dorpen en steden met een ’blaftaks’ is in tien jaar gedaald van 70 naar 60 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.