Vakantiegeld kan later

„We krijgen signalen vanuit verschillende sectoren en op centraal niveau van de werkgevers of we niet kunnen kijken naar uitstel van vakantiegeld”, zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV. Hij is bereid ’constructief’ mee te denken. „Wat ons betreft zou dit een ultieme stap zijn voor sectoren in nood.”

Er is wekelijks overleg over de crisis tussen bonden en werkgevers. Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat uitkeringsinstantie UWV de kosten van vakantiegeld op zich neemt bij bedrijven die aankloppen voor steun.

De horeca ziet geen uitweg. „Je kan nu vakantiegeld uitkeren, maar misschien is er dan over drie maanden helemaal geen bedrijf meer”, zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.

