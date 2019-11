’Apple komt met virtual reality-bril’

Daarmee wordt in ieder geval de iPad Pro, die in de zomer van 2020 op de markt moet komen, uitgerust. Die krijgt dan twee camerasensors, tegen een enkele in de bestaande modellen. Met nieuwe software kunnen Apple-bezitters driedimensionale reconstructies van beelden maken, bijvoorbeeld van huiskamers of mensen en vergezichten.

De sensors komen ook in de nieuwe duurdere topmodellen van de iPhone, meldt Bloomberg maandag op basis van bronnen bij de productie. Die modellen zullen in het najaar op de markt komen en zijn uitgerust met 5G-netwerktoegang.

Virtual reality, straks ook in Apple-bril.. Ⓒ AFP

Apple wil in 2021 of 2022 volgens Bloomberg een gecombineerde headset met zowel virtual reality, met kunstmatige omgeving - veelal in games en ontwerpstudios - als augmented reality presenteren, waarbij gebruikers de werkelijke wereld als achtergrond houden.

Lichtgewicht bril

Die bril wordt specifiek voor gamers op de markt gebracht. Daarbij hoort een lichtgewicht bril voor augmented reality, waarin alles geprojecteerd wordt, die in 2023 op de markt komt, aldus Bloomberg. Dat betekent een forse vertraging ten opzichte van de eerdere plannen: Apple wilde die technologie oorspronkelijk in 2019 gereed hebben.

De producten moeten Apple aan een nieuwe generatie hardware helpen, na de successen met de iPhone, iPad en Apple Watches.