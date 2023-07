Vierdaagseborrel eindigt in extase in wijnkelder

’Ik wacht nog even tot de wandelaars er zijn”, zei de Nijmeegse investeerder Willem Korstanje voordat hij zijn gasten de artiest van de avond aankondigde. Toen ze er waren, haren nog nat van de douche, kon het feest beginnen: „Ik hoefde niet lang te zoeken, want hij woont hier in de straat, dames en heren: René le Blánc!”

Gastheer Willem Korstanje (l.) met zanger en straatgenoot René le Blanc.