VodafoneZiggo ook getroffen door datalek bij marktonderzoeker

Volgens Blauw zijn veertien partnerbedrijven getroffen door het datalek. NS liet dinsdag weten klanten te hebben gewaarschuwd. Een woordvoerster van VodafoneZiggo erkent een van de veertien bedrijven te zijn. De provider stelt een melding te hebben gedaan bij bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en verder onderzoek te doen. Albert Heijn, Etos, bol.com en Vattenfall zijn ook klant bij Blauw, maar laten weten niet getroffen te zijn door het datalek.

Gegevens gestolen

Blauw kreeg vrijdag bericht dat een onbevoegde toegang had tot het netwerk van de softwareleverancier. Maandag bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk gegevens waren gestolen. Het bedrijf onderzoekt nog welke gegevens precies zijn gestolen of bekeken door onbevoegden. De toegang tot de persoonsgegevens is inmiddels afgesloten, meldt een woordvoerder van Blauw. Hij wil niet zeggen wie de softwareleverancier was of welke bedrijven zijn getroffen.

Het aantal personen waarvan die bedrijven gegevens hadden doorgegeven aan Blauw varieert volgens de zegsman van „honderdduizenden, namelijk bij de NS, tot enkele honderden bij de kleinere opdrachtgevers.” Dinsdag deden Blauw en NS een melding bij de AP.