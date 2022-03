VNO-NCW wil meer gas halen uit Qatar

De overgang naar duurzame energie zou best nog een tandje sneller kunnen, erkende ze. Maar op de heel korte termijn zou dat niet helpen. „We hebben niet morgen opeens een kerncentrale of extra windmolens”, legde ze uit. „Europa moet ook voor de korte termijn een rekensom maken: hoeveel energie heeft Europa nodig en waar kun je dat vandaan halen?”, zo stelde ze in het televisieprogramma Buitenhof.

Thijssen heeft de laatste dagen met tal van ondernemers gesproken naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. „De zorgen zijn groot en er is veel onzekerheid over de sancties”, benadrukte ze. Bedrijven die actief zijn in het gebied maken zich volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de eerste plaats zorgen over het welzijn van hun personeel. Maar daarnaast leven er in de achterban van VNO-NCW ook veel zorgen over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grondstoffen en de flink gestegen energieprijzen.

Sancties

Veel grote bedrijven in de wereld hebben afgelopen week meteen de knoop doorgehakt om zich terug te trekken uit Rusland. Ook verschillende Nederlandse bedrijven hebben stappen in die richting aangekondigd. Maar zo eenvoudig als 'je moet daar weg' is het niet, herhaalde Thijssen. Ze onderstreepte nogmaals dat er ook morele overwegingen denkbaar zijn om juist in Rusland te blijven. „Bijvoorbeeld je medewerkers daar. Je zult een fabriek hebben met duizend mensen die afhankelijk van je zijn.”s

Eerder op de dag benadrukte voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer in tv-programma WNL Op Zondag dat het niet slim is om straks helemaal geen gas uit Rusland meer af te nemen. Het land zou nog onberekenbaarder kunnen worden als de invoer van Russisch gas helemaal tot nul wordt teruggebracht. Het lijkt hem daarom verstandiger om precies zoveel Russisch gas te blijven afnemen dat de Russen beseffen dat als zij de toevoer van gas stilleggen, West-Europa vrij snel een alternatief heeft. Dat zou de "beste onderhandelingspositie" opleveren. Verder gaf Van der Veer aan dat Rusland tot nu toe altijd gas is blijven leveren, ook tijdens de Koude Oorlog.