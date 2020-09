Kennistoets voor zelf ophogen hypotheek niet meer nodig

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De brief gaat over de voortgang van het klimaatakkoord.

Vergroening

Volgens de minister staat de verplichte kennis- en ervaringstest bij het zelf (online) afsluiten van een hypotheek, execution only, vergroening in de weg. Ook de kosten van de test vormen volgens de minister een belemmering. De test is verplicht gesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vanaf 1 januari 2021 is de toets niet meer verplicht. Hypotheekaanbieders kunnen hun klanten dan op deze manier een aanvullende hypotheek voor energiebeparende maatregelen aanbieden.

Advieskosten

Door zelf een hypotheek af te sluiten of te wijzigen, bespaar je minimaal €1000 aan advieskosten. De kennistest moet er dan voor zorgen dat huiseigenaren geen onverantwoorde beslissingen nemen.

Volgens de Consumentenbond zijn de testen vaak erg makkelijk, maar soms ook heel moeilijk. Vooral die van Florius is berucht, schrijft de bond. Soms is het mogelijk de test meerdere malen te maken. Wie niet slaagt, krijgt het advies toch een hypotheekadviseur op te zoeken.