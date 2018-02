Muzikale Daan trekt aandacht met Spotify-sollicitatie

Zijn open sollicitatie, in de vorm van een Spotify-playlist, begint met Hey van Pixies en Hello van Adele, en eindigt 75 nummers later met I’ll be waiting van Adele, Waiting for your call van Dawes en Sincerely van Louis Armstrong.

Het samenstellen van de playlist is niet voor niets geweest: op LinkedIn is het profiel van Scherpenzeel honderdduizenden keren bekeken. Inmiddels mag hij ook bij een aantal werkgevers op gesprek komen.