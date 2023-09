Op zoek naar clues in het ’Beige Book’ van de Fed

Het beeld dat na het zomerseizoen van het klimaat op de markten is ontstaan, is er een van stabiliteit en uitbodemen. Bedrijfsresultaten die de afgelopen weken naar buiten kwamen, vielen -uitzonderingen daargelaten- niet tegen, signaleert Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeve Lemberger.

Bovendien lijkt de inflatie definitief een neergaande lijn te hebben neergezet en kan de rente als middel om daar aan te doen, dicht tegen zijn top zitten, om daar waarschijnlijk wel een tijdje te blijven. „Dat Europa nog een keer de rente verhoogt is wel waarschijnlijk en na de uitspraken van Fed-president Jerome Powell is het ook mogelijk dat hij de rente nog één keer verhoogd voor het eind van het jaar”, schat Zwanenburg in.

China worstelt

Beleggers zullen woensdag mogelijk meer clues vinden over de kans dat de Amerikaanse rente inderdaad nog wordt verhoogd in het zogeheten ’Beige Book’ van de Fed over de staat van de economie. Sterke arbeidsmarktcijfers afgelopen vrijdag, geven de Fed daar meer ruimte voor.

Ook China blijft de komende dagen de aandacht houden, aangezien de economie er maar moeizaam herstelt van de coronalockdowns en de crisis rond vastgoedontwikkelaars als Evergrande en Country Garden. Die lijkt weliswaar niet de grote banken te raken, maar de twijfels rond de betrouwbaarheid van de mededelingen en het bestaan van ’schaduwbankieren’ en regionale overheden die zich in de schulden hebben gestoken, zorgen voor extra onzekerheid.