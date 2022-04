’Bloemenhandel ingestort, rozen kleiner door oorlog in Oekraïne’

Financieel

Accijnsverlaging levert automobilist twee dubbeltjes per liter op

Door de oorlog in Oekraïne zitten de brandstofprijzen ongekend in de lift. Zelden leverde tanken de automobilist zo veel hoofdpijn op als nu. De accijnsverlaging van 1 april levert benzinerijders een besparing van twee dubbeltjes per liter op, dieselaars rekenen vijftien cent per liter minder af dan...