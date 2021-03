Financials zakken en techaandelen winnen in de VS

Financieel

Dow wint, klimt naar record boven 33.000 punten

Beurzen in New York zijn positief gesloten na het rentebesluit van de Federal Reserve. Voorzitter Jerome Powell ziet inflatiestijging, maar dat is geen reden tot het verhogen van de beleidsrentes, stelde hij. Daarop trokken veel aandelen positief aan. De Dow Jones-index is voor het eerst boven 33.00...