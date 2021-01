De rijkste man op aarde: dit kan Elon Musk allemaal kopen

2,3 miljoen Tesla’s

Hij zal er vast wel eentje hebben ’van de zaak’, maar Musk, toch oprichter, topman en grootaandeelhouder van Tesla, heeft nog genoeg geld om zelf een elektrische auto van eigen makelij te kopen. Meer dan één, zelfs: van de Model X, de luxe sedan die zo’n $80.000 per stuk kost, kan hij er 2.312.500 betalen. Zouden die allemaal in de file staan, dan is de rij auto’s 462 kilometer lang – dat is de afstand tussen Rotterdam en Parijs.

3400 ruimtereizen

Alleen maar autorijden is te saai als je Elon Musk heet: the sky is the limit, en dus is de ondernemer ook de man achter SpaceX, een bedrijf dat nu al raketten bouwt om astronauten naar ruimtestation ISS te sturen, en ook commerciële vluchten buiten de dampkring wil organiseren. Kosten voor een stoeltje: $55 miljoen voor een tiendaagse reis. Voor dat geld kan Musk 3363 keer zelf aan boord stappen, en zo 92 jaar lang gewichtloos zweven en op de aarde neerkijken.

632 vliegtuigen

Als je zo rijk bent als Elon Musk, is een bescheiden privéjet natuurlijk niet genoeg. Neem dan de Boeing 787-9 Dreamliner, het paradepaard van de Amerikaanse vliegtuigbouwer (en in de ruimte Musks concurrent). Die kost een kleine €300 miljoen per stuk, dus Musk zou er 632 van kunnen kopen als hij zou willen. En dan een kleine twee jaar lang elke dag in een ander toestel stappen.

Een elftal aan stervoetballers

Zou Musk misschien geïnteresseerd zijn in het sponsoren van een sportteam, voetballers wellicht? Kan best leuk worden, moet hij wel even een paar contracten afkopen. Zo kost het $825 miljoen om Lionel Messi weg te kopen bij FC Barcelona (en daarmee Ronald Koeman een aardige hoeveelheid hoofdpijn te bezorgen), en vraagt Real Madrid $1,2 miljard voor aanvaller Karim Benzema.

Een uiteindelijke transfersom ligt vermoedelijk veel lager, maar laten we even van deze maximumbedragen uitgaan: voor $2 miljard heeft Musk toch al een aardige voorhoede bij elkaar gekocht. Doe daar de $263 miljoen bij die Paris Saint-Germain heeft betaald voor Neymar, en de bodem van Musks portemonnee komt nog steeds niet in zicht.

Bekijk ook: Topjaar voor superrijken Jeff Bezos en Elon Musk

Sterker: als je uitgaat van marktwaarde, in plaats van maximale transfersommen, dan kost het duurste elftal ter wereld (met Nederlanders Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk) ’slechts’ $1,4 miljard. Schijntje, als je ’s werelds rijkste bent.

740 miljoen flesjes tequila

Tesla maakt niet alleen auto’s, maar ook tequila. Voor $250 per driekwart liter, in flesjes in de vorm van een bliksemschicht. Als je Elon Musk heet en $185 miljard aan vermogen hebt, kun je 740 miljoen van die flesjes kopen. En ongeveer de helft van alle Chinezen een flesje cadeau doen.

Huizen? Nou nee…

In mei 2020 bezat Musk nog $100 miljoen aan huizen (zeg maar gerust landgoederen), maar die doet hij juist van de hand. De Tesla-topman wil geen huizen bezitten, liet hij destijds weten. Wel had hij in 2013 een slordige $920.000 over voor een Lotus Esprit onderwater-auto, die nog gefigureerd heeft in de James Bond-film The spy who loved me.

Ook steekt Musk geld in nieuwe bedrijven: in 2018 nog een slordige $100 miljoen in The boring company, een bedrijf dat een tunnel wil graven onder Los Angeles, zodat het verkeer boven de grond kan worden ontlast.