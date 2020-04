’Trump komt snel met richtlijnen over heropening economie VS’

Kudlow benadrukte dat Trump duidelijkheid zal geven over het opheffen van de beperkende maatregelen die eerder werden ingesteld in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens Kudlow ligt er voor Amerika een fors economisch herstel in het verschiet in het laatste kwartaal van dit jaar zodra de pandemie met het coronavirus voorbij is.

Ook de relatie met de Chinese president Xi is nog steeds prima, liet Kudlow weten ondanks eerdere verwijten van Trump aan het adres van het Aziatische land vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Daarnaast benadrukte Kudlow dat de de Amerikaanse overheid een belang zal willen krijgen in luchtvaartbedrijven die noodsteun willen ontvangen om te overleven.