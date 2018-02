Vorst op de bouwplaats, werknemer in de kou

Op de meeste bouwplaatsen wordt het werk aangepast of stilgelegd vanwege de kou, zeggen de bonden, maar elke keer dat dat niet gebeurt is hen er één te veel. „Doorwerken bij deze temperaturen – die praktijken zijn van de gekke”, zegt Lokhorst.

„We hebben een paar zachte winters achter de rug, maar werkgevers moeten zich altijd realiseren dat deze dagen er ook zijn”, zegt de CNV’er. „Alle premies die werknemers vroeger kregen, gaan juist voor dit soort situaties naar de bouwbedrijven toe. Dan moeten ze niet ook nog eens deze rekening aan hun personeel presenteren.”

Gevoelstemperatuur

De regels voor vorstverlet staan in de bouw-cao, maar volgens vakbondsleiders staan ze ook op glad ijs. Bij een gevoelstemperatuur onder de -6°C hebben de werkgevers de keuze: óf hun mensen alternatieve werkzaamheden aanbieden, zoals in een gebouw werken in plaats van daarbuiten, óf de bouwplaats sluiten en de werknemers naar huis sturen. De werknemers krijgen tijdens een vorstverlet gewoon doorbetaald, en mogen niet vanwege de kou ontslagen worden.

„Maar nu gebeurt het vaak dat werknemers zelf moeten aangeven waar de grens ligt”, constateert Menso. „Niet de werkgevers. In de cao waarover we nu onderhandelen, willen we dat die verantwoordelijkheid voor werkgevers uitdrukkelijk wordt vastgelegd.”

Zzp’ers

Voor de zzp’ers in de bouw – bijna de helft van alle werkenden in de sector – gelden die regels niet. Als zij niet werken, krijgen ze ook niet betaald. De zelfstandigheden hebben dus alle reden om zich gewoon op de bouwplaats te melden, weer of geen weer. Dat veroorzaakt spanningen met de werknemers die wél onder een cao vallen, zegt Lokhorst. „Ik vrees dat die zich blijven voordoen.”

FNV’er Menso herkent dat verhaal, en wil dat uitvoerders meer te zeggen krijgen over het wel of niet werken van zzp’ers. Dat daarmee een hiërarchische relatie ontstaat, en dus een schijnconstructie, gaat er bij haar niet direct in. „Dat is dan aan rechters om te beoordelen.”

Verschillen

De belangenbehartiger van de zzp’ers, ZZP Nederland, noemt het beeld dat FNV en CNV schetsen ’volslagen onterecht’. „Zzp’ers kunnen blijven werken, werknemers moeten zich aan de -6°C-regel houden. Die verschillen in verantwoordelijkheden zijn er nou eenmaal”, zegt voorzitter Maarten Post.

Dat werknemers onder de cao zich, omringd door wel doorwerkende zzp’ers, gedwongen voelen om in deze kou door te werken, gaat er bij Post niet in. „Ik ga als het even kan een eindje schaatsen. Dan kom ik als eerste de bouwvakkers tegen die ijsvrij hebben.”