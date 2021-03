Gamestop onderuit op verdeeld Wall Street

Na drie kwartier handel staat de Dow Jones 0,9% hoger. De S&P 500 klimt 0,5% en de Nasdaq-index levert 0,3% in.

Intel, dat in alle drie de indices zit, pakt er 1,7% bij. Het bedrijf meldde dinsdagavond Nederlandse tijd dat het $20 miljard wil investeren in onder meer nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona.

Binnen de Dow Jones zijn vliegtuigbouwer Boeing en machinebouwer Caterpillar koplopers met plussen van 2,7%.

Gamestop gaat 17% omlaag, doordat de kwartaalwinst duidelijk lager uitviel dan analisten voorzagen. De winkelketen in games stond al enige tijd onder druk, nadat particulieren verenigd op het online Reddit-platform WallStreetBets de koers begin dit jaar wisten op te blazen.

Tesla verliest 0,8%. Topman Elon Musk maakt zijn eerdere voornemen waar en geeft klanten in de VS de mogelijkheid een auto in bitcoins af te rekenen.

Tegenvallend nieuws over de bestellingen aan duurzame goederen in februari heeft nauwelijks effect op het marktsentiment. Beleggers hebben meer oog voor het voorspoedige verloop van de vaccinatiestrategie.

De luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines winnen tot 5% en herstellen daarmee enigszins van de stevige verliezen eerder deze week.