’Intel helpt Wall Street aan openingswinst’

De indexfutures wijzen op openingswinsten van 0,4% tot 0,7% voor de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq-index, waarmee de beursgraadmeters ongeveer de helft van de verliezen op dinsdag goedmaken.

Intel, dat in alle drie de indices zit, opent naar verwachting ongeveer 3,5% hoger. Het bedrijf meldde dinsdagavond Nederlandse tijd dat het $20 miljard wil investeren in onder meer nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona.

Voor Tesla wacht waarschijnlijk ook een hogere opening. Topman Elon Musk maakt zijn eerdere voornemen waar en geeft klanten in de VS de mogelijkheid een auto in bitcoins af te rekenen.

Tegenvallend nieuws over de bestellingen aan duurzame goederen in februari heeft nauwelijks effect op het marktsentiment. Beleggers hebben meer oog voor het voorspoedige verloop van de vaccinatiestrategie.