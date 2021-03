Techaandelen in de VS onderuit

Onder andere Zoom Video Communications en DocuSign behoorden tot de slechts presterende aandelen in New York na positieve opmerkingen van Jerome Powell, voorzitter van de centralebankenkoepel Ferderal Reserve, en zijn voorganger Janet Yellen, de huidige minister van Financiën over het herstel uit de crisis.

Volgens Powell is het zeer waarschijnlijk dat 2021 voor de Amerikaanse economie een "zeer, zeer sterk jaar zal zijn". Het positieve geluid werd verder versterkt na de berichten over de aantrekkende activiteit bij de Amerikaanse fabrieken. Onder andere energiefondsen, banken en transportbedrijven wisten woensdag te profiteren.

Techgraadmeter Nasdaq verloor uiteindelijk 2 procent tot 12.961,89 punten. De leidende Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg vlak op 32.420,06 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 3889,14 punten.

Intel zag een eerdere winst verdampen en verloor uiteindelijk 2,3 procent. De onderneming gaat 20 miljard dollar investeren om zijn productiecapaciteit te vergroten. Daarbij worden onder meer nieuwe fabrieken gebouwd in de Amerikaanse staat Arizona. Het plan moet Intel helpen om beter de concurrentie aan te gaan met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Technologies.

Verder stond automaker Tesla bij de dalers met een verlies van bijna 5 procent. Amerikanen krijgen van Tesla de mogelijkheid om een auto af te rekenen met bitcoins, maakte topman Elon Musk via Twitter bekend. Tesla maakte eerder dit jaar al het voornemen bekend om de bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Het auto- en technologiebedrijf investeerde zelf 1,5 miljard dollar in de digitale munt.

GameStop, dat de laatste tijd veelvuldig in het nieuws was vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit, verloor een derde van zijn beurswaarde. De gamewinkelketen boekte in het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en zei dat mogelijk nieuwe aandelen in de markt kunnen worden gezet, om zo te profiteren van de enorme koersstijging dit jaar.

De euro stond op 1,1813 dollar, tegenover 1,1834 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 5,1 procent duurder op 60,72 dollar. Brentolie kostte 5,3 procent meer op 64,00 dollar per vat.