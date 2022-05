Minder hypotheekaanvragen, hogere rentes

In april werden iets meer dan 54.000 hypotheken aangevraagd: 16% minder dan in maart. Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het is nog altijd meer dan het gemiddelde aantal van 2021: 45.000 per maand.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd een recordaantal van 191.000 aanvragen verwerkt. Veel huiseigenaren wilden profiteren van de lage rente door over te sluiten. HDN verwerkt ongeveer 85% van alle hypotheekaanvragen.

Rente boven 3%

Die rente loopt hard op, signaleert hypotheekadviesketen Van Bruggen. De populaire 10 en 20 jaar vast-rentetarieven zijn alweer terug op het niveau van maart/april 2015. Dat komt vooral door de torenhoge inflatie. Om de hypotheekrente 20 jaar vast te zetten, betaal je gemiddeld alweer meer dan 3% rente met NHG. Bij 10 jaar vast met NHG betaal je gemiddeld zo’n 2,6%.

Naast de rentes lopen ook de huizenprijzen nog steeds op in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde hypotheek bij HDN bedroeg in april €361.000. In 2021 was dat nog €347.000.