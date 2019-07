AMS heroverweegt bod op Osram

AMS zegt nu benaderd te zijn door financiële partners en overtuigd te zijn de overname op een verstandige manier te kunnen financieren. Wanneer AMS een beslissing neemt om opnieuw een bod op Osram te doen, maakte het bedrijf niet bekend.

Het Oostenrijkse bedrijf maakte verder bekend in het tweede kwartaal goede zaken te hebben gedaan. De omzet steeg tot 415,2 miljoen dollar. Dat is 8 procent meer dan in het eerste kwartaal en 72 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De nettowinst bedroeg 25,2 miljoen dollar, waar vorig jaar nog een verlies van 99 miljoen dollar werd geleden.

3D-sensoren

De vraag naar 3D-sensoren groeide met name in de markt voor Android-telefoons. Het bedrijf werkt met verschillende Aziatische telefoonmakers samen en zegt weinig last te hebben van de handelsspanningen

Voor het derde kwartaal is AMS dan ook positief gestemd. Het bedrijf verwacht een omzet van tussen de 600 en 640 miljoen dollar en een aangepaste operationele winstmarge van meer dan 25 procent.