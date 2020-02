Gemeentelijke subsidie voor sport blijft stijgen

Sportende kinderen tijdens de Open Dag van de Johan Cruyff Foundation Ⓒ ANP

Amsterdam - De uitgaven van gemeenten aan sportclubs en -accomodaties blijven stijgen. Gemiddeld gaven in 2018 een kleine €64 per inwoner uit aan sport, volgens een rapport van het Mulier Instituut. Dit jaar komen de gemeenten uit op bijna €66 per inwoner.