Afas krijgt eigen Stopera

’Het hele pand is geïoniseerd”, zei Afas-directielid Herman Zondag over de ongebruikelijk schone lucht. Het moet de overdracht van virussen voorkomen in het gebouw van 66.000 m2 met zo’n 800 parkeerplekken. „We hebben 1005 zonnecollectoren en tot nu toe geen extra stroom nodig. Alle verlichting is led. En alles wordt aangestuurd via mijn mobiele telefoon.” Hij lacht: „Ze noemen me hier circusdirecteur!”

Het theatergedeelte van het gloednieuwe Afas-complex in Leusden. Ⓒ De Telegraaf

Werknemers krijgen ook toegang tot dit interne Afas-systeem voor het kantoorgedeelte, dat hier ’clubhuis’ heet. „’Hoofdkantoor’, is het verkeerde woord”, legt Zondag uit, „want daar ga je niet heen voor leuke dingen.”

De foyer beslaat meerdere verdiepingen.

Theaterpubliek krijgt straks toegang met een QR-code. „Parkeren, de zaal in en het eigen kluisje bedienen voor hun jas, voor iedereen apart.”

Alles is in eigen beheer, van de tuinmannen, de keuken en de beveiliging tot de garage. „Het werkt het effectiefst en het snelst”, verzekert Zondag. „Want wij kennen elkaar.”

Herman Zondag voor het enorme led-scherm op het podium van het nieuwe Afas-theater in Leusden. Het is een aankondiging van 14 de musical, de show over Cruijff waarmee het theater op 25 september hoopt de openen.

Het theater ruikt naar het maagdelijke tapijt. De foyer heeft zo’n 16.000 echte planten, op het podium hangt een mega-computerscherm, dat snel kan worden neergelaten. De ruimtes voor de artiesten hebben zelfs een huiskamertje voor de opvang van hun kinderen. Hier optreden moet een feest zijn: de artiestenkeuken heeft een eigen chef, die iedere dag iets anders maakt. Onder de podiumvloer zitten ook nog een massagesalon, een naai-atelier, een pruikenkamer, een ballet-oefenruimte en een vuurwerkkamer. Voor de opslag van vuurwerk dat alleen op de planken mag afgaan...

Natuurlijk kost het allemaal ook wat, maar dat lijkt geen probleem: „We hebben in 2020 ons beste jaar ooit gedraaid”, zegt de ’cirusdirecteur’ met een tevreden grijns.

Het spiksplinternieuwe Afas Experience Center in de avond. Het complex beslaat de foto tot helemaal rechtsboven. Ⓒ Afas

De Big Improvement Day, de jaarlijkse dag waarop de Haagse pr-man Ralph van Hessen bedrijven en overheden bij elkaar brengt om via persoonlijk contact en korte lijnen een nieuwe blik op de toekomst te werpen, had op 18 mei het eerste evenement moeten zijn, waarmee het Afas Experience Center zich aan de wereld zou tonen. Er is nog steeds hoop op dat het lukt, maar gezien de stand van de corona-besmettingen is het ook mogelijk dat het een digitaal evenement wordt.

In ieder geval hoop het Afas-theater op 25 september ook zijn deuren te openen voor theaterpubliek. Dan gaat 14 de Musical in prémière, over de legendarische Johan Cruijff.