Hond en kat hadden week lang honger door storing

Dat melden Britse media.

Het is nog niet bekend of er huisdieren zijn overleden. De meeste baasjes hadden wel door dat de voerbak niet werkte. Maar het apparaat wordt verkocht als oplossing voor je huisdieren als je op vakantie gaat. „Mijn kat heeft een week lang honger gehad”, meldt een eigenares van een SmartFeeder aan de BBC.

Het apparaat waarmee je je huisdier automatisch kunt voeren, kost maar liefst 222 pond (263 euro). Het bedrijf Petnet was tijdens de storing ook nog eens onbereikbaar. Er werd alleen af en toe getweet dat er aan het probleem werd gewerkt. Pas na zeven dagen was het systeem weer in de lucht.