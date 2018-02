Markt negatief over Powell ondanks groei VS

De Dow Jones noteerde 0,2% verlies, de S&P500 zakte met 0,4%.

Powell was optimistisch over de economie en de inflatie in de Verenigde Staten.

Tegelijkertijd heeft Jerome Powell als Federal Reserve-voorzitter tijdens de hoorzitting in het Congres benadrukt dat het aantal rentestappen niet verandert.

Hij meldde dat de door iedereen verwachte grotere beweeglijkheid op financiële markten geen verandering in het verkrappingsbeleid van de Federal Reserve zal betekenen.

Optimisme

Michael Metcalfe, hoofd macro-strategie bij State Street Global Markets, en portfoliomanager Sophia Ferguson voor vastrentende waarden en valuta bij State Street Global Advisors vertalen de verklaring die Powell dinsdag heeft afgegeven dat een vierde rentestap uitblijft, terwijl de economie wel groeit en zo’n verhoging aan zou kunnen. Het blijft bij drie rentesprongetjes.

Powell was evenwel optimistisch, hoewel de meest recente cijfers voor duurzame producten in de VS achterbleven en de handelsbalans is verslechterd.

Hij meldde dinsdagmiddag dat de inflatie onder 2% blijft.

Stijging dollar

In een eerste reactie ging de yield op de tienjaars rente 2,868%, de euro noteerde 0,4% lager tegen de dollar bij $1,2266.

Volgens Metcalf en Ferguson heeft Powell als opvolger van Janet Yellen net als met een soortgelijke toespraak een jaar eerder erkend dat het beleid van de centrale banken op schema ligt voor de beloofde drie renteverhogingen dit jaar.

De markt zoekt uitdrukkelijk naar de kleinste aanleidingen of een vierde rentestap nodig zal zijn.

Snelle reactie

Er is met deze eerste verlaringn van Powell geen reden om meer rentestappen te verwachten. Daarvoor is tot nu toe „geen enkele aanwijzing” dat Powell naar de ene of andere kant - meer of minder monetaire ingrepen - overhelt, aldus State Street.

„Hoewel het duidelijk is dat de economische omstandigheden zijn verbeterd, waren de opmerkingen van Powell consistent met de Federal Reserve”, stellen zij.

De Fed kan desondanks snel ingrijpen. Powell benadrukte dinsdag tegenover het Congres snel te reageren bij verandering van macro-economische data over de Amerikaanse economie.