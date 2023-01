Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Centric wil onderzoek naar geruchtmakende comeback Sanderink

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Gerard Sanderink met zijn vrouw Rian van Rijbroek. Toen de foto werd genomen was het stel nog niet getrouwd. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het vertrouwen van de klanten en medewerkers van Centric keert terug nu eigenaar Gerard Sanderink op afstand is gezet. Dat laat het grotendeels nieuwe bestuur weten, dat door de Ondernemingskamer na een spoedprocedure is geïnstalleerd bij het it-bedrijf. De rechter behandelt donderdag het verzoek van het Openbaar Ministerie om een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij Centric, waar het al tijden onrustig is. Het nieuwe bestuur, onder leiding van de ervaren Peter Wakkie zelf wil dat onderzoek nu ook - om duidelijkheid te krijgen over wat er vorig jaar allemaal is gebeurd rond de onverwachte terugkeer van Sanderink bij het bedrijf.