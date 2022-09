Column: 1000% in tien jaar!

Premium Financieel

Column: de kou is nog niet uit de lucht

Overstromingen in Australië, extreme droogtes in de Verenigde Staten en Afrika, meer koude periodes in Europa en meer regen in Azië. Het is weerfenomeen La Niña – met negatieve weerpatronen over de hele wereld – die weer eens van zich laat horen. En dit zou dan voor een derde opeenvolgende keer zijn...