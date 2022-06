Visfamilies gaan samen om steviger grip op winkelschap

De twee familiebedrijven, allebei opgericht in 1880, kunnen met de samenwerking het hele brede scala aan zeevoedsel leveren. Cornelis Vrolijk uit IJmuiden is vooral sterk in haring, makreel, gebakken vis, kibbeling en garnalen. Krijn Verwijs verhandelt en kweekt mosselen, oesters, overige schaal- en schelpdieren en zeegroente.

„Vanwege de consolidatie in de supermarktbranche en de foodservice is het belangrijk om een breed assortiment aan sea food te kunnen bieden en met Cornelis Vrolijk is die mogelijkheid er”, zegt Caroline Verwijs, directeur van Krijn Verwijs. „Daarnaast kunnen wij samen een hele belangrijke rol spelen in de eiwittransitie.”

Cornelis Vrolijk-directeur Annerieke Vrolijk benadrukt dat de cultuur van het Zeeuwse schaal- en scheldierbedrijf naadloos aansluit bij die van Vrolijk. „Allebei familiebedrijven van ruim 140 jaar oud met bij Krijn de vierde en bij ons de vijfde generatie aan het roer. Wij waren een echt visbedrijf en hebben zes tot zeven jaar geleden de beweging gemaakt richting het supermarktschap. Daar is schaalgrootte belangrijk.”

De twee familiebedrijven maken geen financiële details bekend over de deal en de toekomstige kostenbesparingen. De twee directeuren benadrukken dat nu de intentie is uitgesproken en dat de samenwerking vervolgens verder uitgewerkt wordt. In het laatst gedeponeerde jaarverslag, die over 2020, staat dat Vrolijk een omzet van €447 miljoen boekte. Dat is fors meer dan de €350 miljoen aan totale Nederlandse schaal- en schelpdierenvisserij.