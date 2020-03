Spreekuur belastingaangifte: 8 veelgestelde vragen

Het liep storm bij het belastingspreekuur van De Telegraaf. Ⓒ William Penning

Amsterdam - Het liep storm bij het belastingspreekuur van De Telegraaf. Maar liefst 366 mailtjes kwamen binnen in de twee dagen dat het mogelijk was om de belastingvragen in te sturen. Experts van advieskantoor Grant Thornton, de Belastingdienst, ouderenbond ANBO, Van Bruggen Adviesgroep, en de FNV Belastingservice bogen zich over de vragen.