Gesprek tussen minister Kaag en Air France KLM-baas Ben Smith onder hoogspanning

Financieel

Filialen Banco Santander langer open na protest tegen internetbankieren

De grootste bank van Spanje, Banco Santander, heeft na een protest bekendgemaakt dat de filialen vanaf maandag drie uur per dag langer open blijven voor klanten. Het is de eerste positieve reactie in het land op het protest van een 78-jarige gepensioneerde, Carlos San Juan, tegen internetbankieren.